Da Redação

Prefeito de Curitiba deixa hospital após sete dias internado

No começo da tarde desta terça-feira (1º), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), recebeu alta do Hospital Marcelino Champagnat. Ele ficou internado durante sete dias. Segundo o hospital, ele deve permanecer em repouso e em dieta regrada com cardápio elaborado pela equipe de nutrição da instituição

O prefeito foi hospitalizado depois de sentir uma indisposição. Os resultados dos exames mostravam ligação da indisposição com uma hérnia abdominal.

No domingo último (30), Greca teve alta da Unidade de tratamento Intensivo (UTI) depois de passar por cirurgia de videolaparoscopia de correção de hérnias já existentes. A cirurgia eletiva a que Greca foi submetido é um procedimento considerado pouco invasivo.