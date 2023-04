Prefeito de cidade do PR se casa com adolescente de 16 anos

Da Redação

A união entre eles ocorreu no dia 12 de abril

O casamento do prefeito de Araucária, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, está dando o que falar no município e nas redes sociais. Hissam Hussein Dehaino (Cidadania), de 65 anos, estabeleceu um vínculo amoroso com uma garota 49 anos mais nova que ele, identificada como Kauane Rode Camargo, de 16. A união entre os dois ocorreu no dia 12 deste mês e, no dia seguinte, o político nomeou a sogra, Marilene Rode, como secretária municipal de Cultura e Turismo.

É importante destacar que o casamento em território brasileiro é permitido a partir dos 16 anos, desde que se tenha o consentimento dos pais. E foi o que houve no matrimônio de Hissam e Kauane.

De acordo com as informações do Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, o casal levou todos os documentos necessários para que a união ocorresse.

Antes da união ser oficializada, a mãe da adolescente, Marilene Rode, já fazia parte da equipe de funcionários da Prefeitura de Araucária. A mulher ocupava um cargo comissionado.

No dia 13 de abril, um dia após o casamento, ela foi promovida ao comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A irmã dela, Elizangela Rode, conseguiu o cargo de diretora-geral de secretaria.

Quem é o prefeito?

Hissam Hussein é um conhecido empresário da região e, segundo o que declarou à Justiça Eleitoral, possui um patrimônio de R$ 14 milhões.

O atual prefeito de Araucária decidiu entrar para o mundo da política em 2012. Na época, ele se candidatou para liderar a administração municipal, porém, não conseguiu votos suficientes para ocupar o cargo.

Após a derrota, concorreu novamente ao mesmo cargo e foi eleito no ano de 2016. Em 2020, Hussein conseguiu sua reeleição.

Com informações da IstoÉ.

