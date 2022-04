Da Redação

Prefeito atropelado em briga de futebol no Paraná deixa UTI

O prefeito Neneu Artigas (PDT), de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie nesta segunda-feira (25). Ele gravou um vídeo bastante emocionado, agradecendo a preocupação de todos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução O prefeito estava internado na UTI desde o início do mês, quando foi atropelado por uma caminhonete após uma discussão por causa de futebol. O motorista do veículo, era amigo do prefeito, informou a polícia. O suspeito está preso desde 5 de abril, depois de se apresentar à polícia. O investigado teve o pedido para responder ao caso em liberdade negado pela Justiça.

Neneu comemorava o título do Campeonato Paranaense conquista pelo Coritiba quando foi atropelado no dia 3 de abril, em Rio Branco do Sul, também na RMC.

Neneu Artigas passou por cirurgia na perna assim que chegou ao hospital e mais recentemente fez um procedimento de reconstrução de face, conforme o hospital Evangélico Mackenzie. Não há previsão para alta hospitalar.



