Prefeita de Carambeí é alvo de tentativa de assassinato, diz polícia

A prefeita da cidade de Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã desta quarta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil (PCPR), um suspeito teria invadido a sede da Prefeitura Municipal para cometer o crime.

Conforme as informações da PCPR divulgadas para a imprensa, um vereador da cidade também poderia ser um alvo do criminoso. O suspeito estaria portando uma arma branca e foi até o Paço Municipal afirmando que "queria conversar com a prefeita". Elisangela Pedroso (PSB) não estava no local e passa bem.

"Neste exato momento, estou ouvindo as testemunhas, familiares e os demais envolvidos", informou o delegado responsável pelo caso. A PCPR investiga o caso, e outras informações devem ser divulgadas em breve.

Nota oficial

A Prefeitura de Carambeí encaminhou uma nota falando sobre a situação.

"A prefeita não estava no momento do ocorrido no Paço Municipal. Ela soube das informações posterior à prisão do homem que foi detido pelos próprios servidores que acionaram a polícia, que percebeu a posse da faca. A prefeita encontra-se bem. O homem já havia procurado outras vezes a prefeita no gabinete".

