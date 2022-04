Prédios públicos ficam azuis em apoio ao Dia do Autismo

Da Redação

Iluminação especial pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em adesão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril, os prédios do Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal de Contas, Teatro Guaira e Museu Oscar Niemeyer foram iluminados de azul neste sábado. A mudança alerta para a falta de conhecimento da maioria das pessoas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007 com o objetivo de informar a população e combater o preconceito sofrido pelos portadores. O autismo é um transtorno do desenvolvimento caracterizado pela dificuldade na comunicação e interação social. Outra característica são as atividades repetitivas e a sensibilidade auditiva. Com o auxílio de terapias, essas características podem ser atenuadas e permitir ao autista estar inserido na sociedade.