Prédio é evacuado no PR após movimentação na estrutura

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (26), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas até um edifício na Rua Presidente Bernardes, no centro de Cascavel pois tremores teriam sido sentidos pelas pessoas que estavam no prédio.

Segundo as informações apuradas pelo site CGN, algumas empresas estão instaladas na estrutura, sendo que diversos funcionários sentiram o abalo e evacuaram o prédio.

Rapidamente, os militares chegaram ao endereço e realizaram a vistoria nos pilares de sustentação, verificando se havia algum comprometimento.

Nesta manhã, por volta das 09h, um terremoto de magnitude de 7.2 a 8.2 foi sentido entre o Peru e a Bolívia. Há informações que no Brasil, Equador e no Chile também poderiam ser sentidos os impactos.

Terremoto de 7,2 de magnitude atinge cidade do Peru

Um terremoto de 7,2 de magnitude atingiu a região de Puno, no Peru, nesta quinta-feira (26). Os índices do USGS (serviço geológico dos EUA) mostram que o local fica próximo da fronteira com a Bolívia.

Relatos na redes sociais dizem que o tremor também foi sentido no Chile, no Equador e na capital boliviana.