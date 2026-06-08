Prédio de distribuidora de sorvetes pega fogo em Paranaguá (PR); veja vídeo







Um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora de sorvetes da marca Eskimó na manhã desta segunda-feira (08), em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O estabelecimento fica localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Samambaia, em uma região de grande movimentação, ao lado da loja da Havan.

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De acordo com informações preliminares, o alerta foi dado por pedestres e motoristas que passavam pelo local, perceberam a densa fumaça saindo do prédio e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. Equipes da corporação foram mobilizadas rapidamente e trabalham no controle e combate às chamas.

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Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre o que teria causado o fogo ou se há feridos no local.





Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais



