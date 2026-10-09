Prédio da Funai é alvo de ataque com explosivos no interior do Paraná

A sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro do Paraná, foi alvo de um ataque com artefatos explosivos na quinta-feira (8). Segundo o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), as explosões danificaram a entrada do prédio, que abriga a Unidade Técnica Local (UTL), e estilhaçaram as janelas de vidro. Apesar dos danos materiais à estrutura, não havia expediente no momento da ação e ninguém ficou ferido.

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Após a ocorrência, a Funai registrou um boletim de ocorrência para formalizar o crime. A Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foram imediatamente acionadas para conduzir as investigações, com o objetivo de identificar os autores e esclarecer as motivações do ataque. Em nota oficial, o MPI repudiou o atentado e informou que acompanha de perto os desdobramentos em parceria com as forças de segurança. A pasta enfatizou que o Estado brasileiro não cederá a tentativas de coação ou violência e continuará firme no cumprimento de seu dever constitucional de proteger os direitos dos povos indígenas.

O crime acontece em um cenário de profunda tensão histórica na região, marcada por disputas fundiárias. O município abriga aproximadamente 670 indígenas das etnias Guarani Ñandeva, Kaingang e Xetá. O Conselho Missionário Indigenista (Cimi) aponta que, desde o início do ano, 42 famílias do povo Xetá promovem a reocupação da Terra Indígena Herarekã Xetá. A área, que pertence a um morador de Curitiba, está em processo de reivindicação de demarcação desde 1999 e tem sido cenário frequente de incêndios criminosos, segundo a entidade.

As informações são do G1.