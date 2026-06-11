PRE serra fundo falso de ônibus e apreende drogas e contrabando em Rolândia







Uma operação da Polícia Rodoviária Estadual resultou na apreensão de uma grande carga de produtos ilícitos ocultos na estrutura de um ônibus na PR-986, em Rolândia, no Norte do Paraná.

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Para acessar o fundo falso onde os materiais estavam escondidos, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que utilizou serras para cortar a lataria do veículo. A ação culminou na prisão em flagrante dos dois motoristas, que foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Londrina.

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A abordagem começou após os policiais rodoviários consultarem o sistema e constatarem que alguns dos ocupantes do ônibus possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas.

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A suspeita motivou uma vistoria minuciosa no veículo, e a localização exata do compartimento secreto foi apontada por um cão farejador da corporação. As identidades dos motoristas detidos não foram divulgadas pelas autoridades.

No fundo falso, os agentes contabilizaram 340 quilos de maconha e 1.200 ampolas de tirzepatida, um medicamento de marca proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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Além das substâncias, as equipes apreenderam 22 iPhones e diversos outros aparelhos eletrônicos que estavam sendo transportados sem a devida nota fiscal. Todo o material recolhido e o ônibus foram integrados à investigação federal.