PRE prende três pessoas e apreende quase uma tonelada de maconha no PR

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Paraná prendeu três pessoas e apreendeu quase uma tonelada de maconha nesta terça-feira (21), durante uma fiscalização de trânsito na PR-323, no posto rodoviário de Sertaneja, divisa com São Paulo. O condutor de um caminhão baú foi abordado pelos policiais, mas não acatou a ordem e fugiu rumo ao estado vizinho.

Após uma breve perseguição, o motorista foi alcançado e disse que não havia percebido o sinal de parada emitido pelos policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, foram realizadas buscas no caminhão e encontrados diversos tabletes de maconha escondidos no interior de barricas de tinta. A droga totalizou 967 quilos.

Além do motorista, outras duas pessoas estavam no veículo: um homem e uma mulher. Foi dada voz de prisão aos três e eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cornélio Procópio juntamente com a grande quantidade de droga. Conforme apurações da PRE, a maconha havia sido pega na cidade de Maringá, noroeste do Paraná, e tinha como destino a capital paulista.

O caminhão baú foi apreendido.

Veja um vídeo feito pelos policiais rodoviários estaduais:

