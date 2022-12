PRE prende motoristas por embriaguez ao volante durante Operação Natal

Da Redação

oram atendidos 59 acidentes, que resultaram em 10 mortes e 67 pessoas feridas

Na Operação Natal, realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), entre os dias 23 e 25 de dezembro, quatro pessoas foram presas em flagrante por dirigirem embriagadas. O objetivo da operação foi combater a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Houve participação de equipes policiais atuantes no Verão Maior Paraná.

Ao todo, foram realizados 610 testes com os etilômetros por suspeita de embriaguez. Além disso, foram registradas 4.620 imagens de radar por excesso de velocidade e mais 1.225 autos de infração de trânsito por irregularidades como faróis queimados, ausência de cadeirinha para crianças, não uso de cinto de segurança, entre outras. Foram atendidos 59 acidentes, que resultaram em 10 mortes e 67 pessoas feridas.

“A operação visou garantir a segurança dos motoristas, passageiros e pedestres nas rodovias estaduais ao longo do feriado de Natal. São números que demonstram a atuação fundamental das equipes durante esse tempo”, frisou o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

O BPRv também desenvolveu ações contra o crime com as equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e de Operações com Cães, com abordagens a automóveis, ônibus intermunicipais e interestaduais para evitar o tráfico de drogas, de armas e de produtos contrabandeados. Foram feitas 1.557 abordagens a veículos durante o período.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

