PRE prende homem com 10 kg de maconha em Astorga

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu na noite desta quarta-feira (23), em Astorga, no norte do Paraná, um homem com 10kg de maconha, durante Operação de Combate ao Crime nas Estradas na PR-218. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com os policiais, durante a operação, foi avistado um veículo Nissan Versa com os faróis apagados. Ao realizar a abordagem os agentes então encontraram a droga, fracionada em tabletes, dentro de uma caixa no banco traseiro do veículo.

Segundo a PRE, o suspeito afirmou que adquiriu a droga na cidade de Maringá e entregaria na cidade de Astorga. Por conta dos fatos, o suspeito foi preso pelo crime de tráfico de drogas e levado para a delegacia de Astorga. Os 10 kg da droga também foram apreendidos.

