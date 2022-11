PRE já registra 18 acidentes nas estradas da região; uma pessoa morreu

Da Redação

Neste feriado prolongado de proclamação da República, as operações começaram na sexta-feira, 11, e seguem até quarta-feira, 16

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já registrou 18 acidentes nas estradas da região. É um balanço parcial da Operação República, que intensifica a fiscalização durante o feriado prolongado. Morador de Maringá morreu em um acidente na região, diz a polícia.

continua após publicidade .

O fluxo de veículos nas rodovias aumenta em feriados prolongados, o que pode aumentar também o número de acidentes e infrações de trânsito.

Por isso, as polícias rodoviárias, tanto Federal quanto Estadual, iniciam operações que intensificam a fiscalização nas estradas. Normalmente, o fluxo de veículos é maior nas rodovias da região que ligam Maringá a Guaíra, Foz do Iguaçu e ao litoral.

continua após publicidade .

Há mais policiais em pontos das rodovias para fiscalizar excesso de velocidade, embriaguez ao volante e para inspecionar o uso dos itens de segurança como cinto e cadeirinha de crianças.

Neste feriado prolongado de proclamação da República, as operações começaram na sexta-feira, 11, e seguem até quarta-feira, 16.

- LEIA MAIS: Confira o que abre e fecha em Apucarana neste feriado

continua após publicidade .

Nos boletins divulgados diariamente pela Polícia Rodoviária Estadual, desde sexta-feira, 11, nas rodovias estaduais que competem ao batalhão de Maringá, foram registrados 18 acidentes de trânsito, um com morte. Entre as causas mais comuns dos acidentes estão capotamento, choque contra barranco e colisão lateral de veículos. Quatro acidentes foram na região de Cianorte e três na região de Colorado. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

O acidente com morte foi registrado na manhã de domingo, 13, em Douradina, na região de Cidade Gaúcha. Segundo a PRE, o condutor trafegava pela PR-680, no sentido a Maria Helena, quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma canaleta e um barranco. O carro tombou e o motorista foi ejetado do veículo. O motorista, de 58 anos, morreu no local do acidente. De acordo com a polícia, ele era morador de Maringá e o corpo foi recolhido pela equipe de plantão do IML de Umuarama.

O balanço completo será divulgado ao final da operação. A PRE de Maringá fiscaliza mais de 4 mil km de rodovias na região noroeste do Paraná. Ao todo, no estado, são 12 mil km de estradas, 54 postos da PRE e 06 batalhões.

continua após publicidade .

Nas rodovias federais da região de Maringá, a Polícia Rodoviária Federal divulgará o balanço somente após o término da operação.

GMC online.

Siga o TNOnline no Google News