PRE interdita ponte em rodovia do Paraná após surgimento de buracos

O local foi interditado pelas equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

Uma ponte localizada na PR-587, que liga as cidades de São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova, no Noroeste do Paraná, precisou ser parcialmente interditada após diversos buracos aparecerem na via.

O local foi interditado pelas equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para que aconteça a manutenção. Na noite desta segunda-feira (23), uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) esteve na ponte verificando os danos.

Após a inspeção, foi verificado a necessidade de interdição parcial da pista. Conforme informações da PRE, o local já foi sinalizado para evitar possíveis acidentes. As obras de manutenção devem ser iniciadas já nesta terça-feira (24).





