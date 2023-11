PRE intercepta drogas e cigarros em ação na PR-323; um foi preso

Siga o TNOnline no Google News

Uma ação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), realizada no Posto Rodoviário de Londrina, norte do Paraná, terminou com a apreensão de mais de 260 mil maços de cigarros e 226 quilos de maconha nesta terça-feira (21). Segundo a corporação, os ilícitos estavam em uma van que transitava pela PR-323.

Os itens foram encontrados durante uma fiscalização de rotina. Os agentes de segurança a revistaram e constataram uma grande quantidade de maconha, dividas em tabletes escondidas no interior de caixas de papelão envoltas em plástico bolha. Também foram localizados várias caixas de cigarro estrangeiro contrabandeado do país vizinho.

O motorista do veículo disse aos policiais que desconhecia o conteúdo da carga. Por conta disso, ele foi preso e encaminhado juntamente com o material ilícito à Polícia Federal de Londrina.

