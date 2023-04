PRE encontra corpo carbonizado em carro capotado às margens da PR-092

Da Redação

O fato foi registrado nesse domingo (2)

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para comparecer em um trecho da PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, para atender a um acidente. No entanto, assim que a força de segurança chegou no local, percebeu que a situação era mais grave do que parecia. O fato foi registrado nesse domingo (2).

Os agentes se depararam com um veículo carbonizado às margens da rodovia, em uma área de mata. Ao se aproximarem, notaram que havia um corpo no interior do veículo.

Ainda de acordo com a PRE, devido ao estado do corpo, não foi possível realizar a identificação da vítima. Inclusive, até o momento, não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

O caso foi repassado para a Polícia Civil (PC), que iniciará as investigações em breve para obter esclarecimentos.

