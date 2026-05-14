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POLÍTICA

Pré-candidato a deputado federal, empresário Neto Santos defende gestão profissional na política

Filiado ao Partido Novo, empresário quer ingressar na política para aplicar a experiência do setor privado na gestão pública

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 17:33:53 Editado em 14.05.2026, 17:33:26
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O empresário Neto Santos, sócio de uma grande rede varejista e organizador da Feira de Móveis do Paraná (antiga Movelpar), oficializou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Novo. Em entrevista concedida aos estúdios do TNOnline, em Apucarana (PR), ele destacou que sua principal motivação para ingressar na vida pública é aplicar a experiência de gestão do setor privado na política, com foco especial na desburocratização e no fomento aos micro e pequenos empreendedores. Assista a entrevista acima.

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Natural de Rio Branco do Sul e com forte atuação econômica na região Norte do estado, especialmente nos polos de Arapongas, Apucarana e Rolândia, Neto avaliou que o ambiente de negócios brasileiro exige representantes familiarizados com a geração de empregos. O pré-candidato defendeu que os empresários precisam assumir responsabilidades no cenário político para garantir uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos. "Chega um momento que o empresário tem que sair da sua zona de comodismo, da sua tranquilidade, e dedicar um pouco do seu tempo para o público. É necessária no setor público a visão profissional, porque os empresários geram emprego e podem, sim, ajudar a transformar a política", afirmou.

A principal bandeira levantada pelo filiado ao Novo é o suporte estrutural ao pequeno empreendedor. Ele argumentou que quem tenta abrir um negócio no Brasil esbarra na falta de acesso a crédito, na ausência de benefícios tributários e na carência de capacitação profissional. Segundo Neto, enquanto as grandes redes varejistas já possuem estrutura para lidar com um país que ele classifica como "extremamente burocrático", o Estado deve voltar suas atenções para os menores, facilitando a abertura e a manutenção das empresas como motor de geração de renda e qualidade de vida. “Quanto mais empresas existirem no mercado, haverá mais geração de empregos, mais geração de renda, mais riquezas e você vai dar mais qualidade de vida através do emprego para as pessoas”, comentou.

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No âmbito regional, ao analisar o cenário industrial de Arapongas e Apucarana, o empresário apontou a qualificação de mão de obra como o desafio mais urgente. A preparação técnica dos trabalhadores, segundo ele, é fundamental para suprir a alta demanda das indústrias locais, criando um ciclo de desenvolvimento que beneficia o trabalhador, impulsiona o comércio e fortalece a arrecadação dos municípios.

Pré-candidato a deputado federal, empresário Neto Santos defende gestão profissional na política
AutorNeto Santos nos estúdios do TNOnline - Foto: TNOnline

Crítica à polarização e alinhamento político

Ao abordar a corrida eleitoral, o pré-candidato fez duras críticas à polarização política que domina o país. Para Neto, a disputa ideológica excessiva e o foco em figuras políticas afastam o debate das necessidades reais da população. "Essa polarização é ruim, é horrível para o Brasil. O que vai fazer a diferença é a hora em que as pessoas começarem a falar de gente. A polarização fala de STF, de esquerda, disso e daquilo, e estão esquecendo de falar de segurança, saúde e educação pública", ressaltou.

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Apesar de rejeitar a polarização, o empresário reiterou o posicionamento de sua sigla, definindo o Partido Novo como uma legenda de direita, ancorada em valores familiares e no combate firme à corrupção, citando o ex-procurador Deltan Dallagnol como uma de suas grandes referências. No cenário majoritário estadual, Neto defendeu a oxigenação do cenário político e confirmou o alinhamento de seu grupo com o projeto do ex-juiz Sérgio Moro (PL), avaliando que o Paraná, apesar de vir de um bom ciclo de gestão, precisa abrir espaço para novas lideranças. “Chegou o momento da participação de novos políticos, até para a gente testar o que pode ou não ser melhorado”, concluiu.

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Desburocratização Micro e Pequenos Empreendedores Neto Santos Partido Novo polarização política Qualificação Profissional
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