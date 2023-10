PRE apreende três toneladas de maconha escondidas em carga de madeira

Mais de três toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na tarde deste domingo (22), na PR-323, em Sertanópolis, a 45 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Os entorpecentes estavam escondidos em meio a uma carga de madeira.

continua após publicidade

De acordo com a polícia, uma equipe decidiu abordar o veículo de carga após constatar superlotação na carroceria, com risco de queda da carga sobre a via. Durante a fiscalização da carga, os policiais sentiram um cheiro forte de maconha e encontraram centenas de tabletes escondidos em meio a madeira. Ao ser questionado sobre a carga o condutor do caminhão informou que a carreta foi carregada em Iporã-PR.

- LEIA MAIS: 10º BPM de Apucarana realiza desafio "Guardiões do Vale"

continua após publicidade

O condutor e a carga com o caminhão foram encaminhados até a Delegacia de Sertanópolis onde a carga de madeira foi descarregada sendo localizado vasta quantidade de pacotes de maconha em seu interior que totalizaram 3.148,60 quilos. Se comercializada, a maconha apreendida renderia mais de R$ 6 milhões ao tráfico de drogas.



Siga o TNOnline no Google News