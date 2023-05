PRE apreende quase R$ 500 mil em 'vaper' e goma de mascar com maconha

Da Redação

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRE) realizou a apreensão de quase 1,7 mil cigarros eletrônicos com maconha, na PR-855, em Bandeirantes. Também foram apreendidas 79 caixas de goma de mascar com a droga. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, quando os agentes abordaram um ônibus interestadual que seguia de Maringá, Noroeste do Paraná, para São Paulo.

Com a ajuda do cão Arius, os policiais identificaram a bagagem de um passageiro de 48 anos. O homem transportava 276 caixas do cigarro eletrônico com maconha. De acordo com a corporação, as 1.664 unidades do "vaper" totalizam R$ 490.675,00. O valor, porém, poderia ser duplicado quando vendido no Brasil.



O homem, que é morador de Santana (BA), também possuía outras malas com diversos produtos sem comprovação fiscal. Foram encontradas 30 caixas de substância para pré-treino; 175 termogênicos; e 45 aparelhos receptores de canais de televisão.

Ao ser questionado, o suspeito informou que estaria sendo pago para levar as mercadorias até a Rodoviária da Barra Funda, em São Paulo. A Polícia Federal (PF) de Londrina foi acionada e o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.





Mesmo ônibus, outras ocorrências

Ainda durante a revista, os policiais rodoviários federais encontraram dez caixas de vinho de origem estrangeira. Os produtos não pertenciam a nenhum dos passageiros e estavam destinados para uma empresa de distribuição de Arapongas, no Norte do Estado. As caixas foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal de Londrina.

Além disso, sete bolsas, de dois passageiros diferentes, também acabaram sendo revistadas. As autoridades encontraram diversas mercadorias oriundas do Paraguai e que, novamente, não possuíam comprovação fiscal. Nessas bagagens, no total, foram apreendidos:

95 - Tv Box/receptores ;

2 - Alexa;

174 - Perfumes importados;

91 - Celulares Xiaomi 12;

1 - Video game Nitendo;

14 - Carregadores de celular;

6 - Escola de cabelo;

7 - Controle de Xbox.

