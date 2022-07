PRE apreende mercadorias sem nota fiscal em Rolândia; saiba mais

Da Redação

De acordo com a polícia, as mercadorias estavam sem a devida documentação fiscal

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu uma grande quantidade de mercadorias do Paraguai, na madrugada deste sábado (30), na PR-986, em Rolândia no norte do Paraná. A ação fez parte da Operação Norte Seguro.

Conforme a PRE, foram apreendidos 140 unidades de cigarro eletrônico, 19 controles para Xbox, sete vídeo games, 50 baterias para máquinas fotográficas, dentre outros. Todos os produtos estavam no bagageiro de um ônibus de viagem, que fazia a linha Foz do Iguaçu a Londrina.

De acordo com a polícia, as mercadorias estavam sem a devida documentação fiscal. Além disso, os vapers e os pacotes de tabaco configuraram crime de contrabando.

O proprietário, um homem de 27 anos, foi conduzido à Delegacia para autuação em flagrante e as mercadorias foram encaminhadas para o depósito da Receita Federal de Londrina.





