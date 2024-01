PRE apreende mais de meia tonelada de leite em pó contrabandeado no PR

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) terminou com a apreensão de mais de meia tonelada de leite em pó de origem argentina. Conforme a corporação, havia 23 sacos do produto em uma van, totalizando 575 kg.

A apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (3), na PR-180, em Nova Aurora, no oeste do Paraná. No veículo, os agentes também encontraram 24 garrafas de vinhos, 12 garrafas de outra bebida alcoólica e 12 de azeite, todos da Argentina.

Os agentes de segurança questionaram o motorista da van, um idoso de 60 anos, a respeito dos produtos. O homem alegou que é o proprietário do veículo e que adquiriu os itens em Foz do Iguaçu, oeste do estado. Ele os entregaria em Arapongas, no norte do Paraná.

O homem foi levado à delegacia e o produto encaminhado para a Receita Federal de Cascavel.



