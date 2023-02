Da Redação

Maconha apreendida pela PRE

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu mais de 260 quilos de maconha após uma abordagem a um veículo, na manhã desta segunda-feira (27), na PR-323, entre Sertanópolis e Sertaneja.

Um homem foi preso em flagrante com os entorpecentes em caixas, dentro do carro modelo SUV prata.

Segundo a PRE, quase duas toneladas de drogas foram apreendidas somente no mês de fevereiro. As operações deverão ser intensificadas. Com informações, site Taroba News.

