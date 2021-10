Da Redação

PRE apreende mais de 16 Kg de maconha em Rolândia; veja

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com mais de 16 Kg de maconha em um ônibus que seguia para São Paulo. A abordagem aconteceu na noite de terça-feira em Rolândia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizava uma operação de combate ao tráfico de drogas e abordou o coletivo que fazia a linha de Guaíra a São Paulo.

Com auxílio do cão de faro Hórus, no bagageiro do ônibus foram encontradas duas malas suspeitas. Dentro, os policiais localizaram 30 tabletes de maconha que pesaram 16, 305 Kg.

O dono das malas contou que mora em Maringá, que receberia mil reais para entregar toda a droga na rodoviária de São Paulo.

O suspeito foi preso e a droga apreendida. Veja:

