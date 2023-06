PRE apreende espingardas e pistolas turcas em Maringá; homem é preso

Um homem de 28 anos, natural de São Paulo, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na rotatória da PR-317, nas proximidades do Contorno Sul de Maringá, por estar portando espingardas turcas, além de diversos carregadores de fuzil. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com as informações da PRE, um veículo Ford Ka branco foi abordado próximo à delegacia policial. O condutor do automóvel alegou que estava regressando de uma viagem ao Paraguai. Durante a inspeção minuciosa do veículo, os policiais descobriram compartimentos ocultos no para-choque e nas portas contendo armas de fogo e carregadores de fuzil.

Foram apreendidas duas armas automáticas turcas calibre 12, juntamente com diversos carregadores de fuzil calibre 5.56.

Ao ser interrogado, o indivíduo afirmou que estava transportando o veículo até São Paulo por uma remuneração de R$ 5 mil. Em decorrência disso, o suspeito foi detido e conduzido à 9ª Subdivisão Policial de Maringá.

Com informações do GMC Online.

