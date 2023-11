PRE apreende eletrônicos dentro de ônibus em Rolândia

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 19 celulares, 98 módulos de memória RAM, 09 placas-mãe para processadores Intel de 13ª geração, 30 SSDs, 03 HDs para videogame de 10 Terabytes e 02 roteadores. Os itens foram encontrados no bagageiro de um ônibus nesta terça-feira (21). O veículo fazia a rota de Umuarama/São Paulo, mas a apreensão aconteceu durante uma abordagem na cidade de Rolândia (PR).

De acordo com informações da PRE, os itens foram encontrados dentro de duas caixas que estavam no bagageiro. Quando os agentes foram inspecionar o compartimento, perceberam que duas caixas estavam muito mais pesadas que as outras. Ao verificar as notas fiscais, constatou-se que a caixa de número 34 continha estojos de maquiagem e o volume de número 25 continha uma caixa de som.

Ao abrir as caixas, foram localizados 19 celulares da marca Xiaomi e dezenas de peças e componentes para computadores. O motorista entrou em contato com a empresa para verificar se havia ocorrido algum equívoco, porém a documentação apresentada estava conforme o que o contratante do frete havia disponibilizado.

O motorista informou que não é procedimento da empresa abrir as caixas que os clientes levam lacradas até o local, sendo que apenas recepcionam o volume com a nota fiscal e emitem o documento de transporte para fazê-lo. Diante do exposto, o ônibus foi liberado para seguir viagem com os passageiros. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Receita Federal em Londrina.

