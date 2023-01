PRE apreende drogas em ônibus de turismo; homem foi preso

Da Redação

O homem, de 25 anos, relatou que adquiriu as drogas no município de Cascavel, e levaria a encomenda até Brasília

Na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 02h30, equipes da Polícia Rodoviária Estadual apreenderam 10,2 Kg de drogas dentro de um ônibus de turismo, na PR-323, em Sertanópolis, no Paraná.

Durante um patrulhamento de rotina, na altura do quilômetro 30, o ônibus que faz uma linha interestadual, de Foz do Iguaçu para Brasília, foi abordado pelas autoridades. No bagageiro do veículo foi localizada uma mochila vermelha com substância análoga a maconha.

De acordo com informações, o proprietário da bolsa foi identificado por meio da etiqueta que constava na própria mochila. O homem, de 25 anos, relatou que adquiriu as drogas no município de Cascavel, e levaria a encomenda até Brasília. Ele receberia R$ 4 mil pela viagem.

Os policiais rodoviários estaduais deram voz de prisão ao indivíduo, e ele foi encaminhado para a delegacia de Sertanópolis para as devida providências.

