PRE apreende diversas mercadorias dentro de ônibus em Rolândia

Diversos itens oriundos de descaminho foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) nesta segunda-feira (18) na PR-444 em Rolândia, no norte do Paraná. Os produtos apreendidos estavam com três pessoas, em dois ônibus diferentes.

Conforme os policiais, os dois ônibus foram parados na altura do km 38. No primeiro ônibus os agentes encontraram, no compartimento de carga do veículo, uma mala com diversos aparelhos eletrônicos, brinquedos, material de pesca e perfumaria, pertencentes a uma passageira de 40 anos, além de outra mala com outros aparelhos eletrônicos e roupas, pertencentes a um passageiro de 65 anos.

Já no segundo o ônibus, os policiais também encontraram outra bagagem com diversos itens e pertencentes a uma jovem de 19 anos. Conforme os agentes, todos os itens ficaram à disposição da Receita Federal.

