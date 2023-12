PRE apreende crack durante fiscalização na PR-986; um foi preso

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu um homem, de idade não revelada, na manhã deste sábado (23) durante uma fiscalização na PR-986, em Rolândia, norte do Paraná. Conforme a corporação, o detido deve responder por tráfico de drogas.

A prisão dele aconteceu quando uma equipe patrulhava no quilômetro 9 da rodovia. Os militares notaram que um veículo Renault Logan transitava com o sistema de iluminação desligado, o que os obrigou a parar o motorista.

Os policiais realizaram uma abordagem e, no interior do automóvel, encontraram um tablete de crack. Havia um quilo e cem gramas do entorpecente. O condutor foi questionado a respeito da droga e alegou que estava apenas fazendo o transporte dela.

De acordo com a PRE, o suspeito pegou o tablete em Maringá, noroeste do Paraná, e o levaria até Londrina, norte do estado, onde receberia uma certa quantia em dinheiro pelo "trabalho". Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia.

O automóvel e a droga foram apreendidos.

