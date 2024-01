PRE apreende câmeras fotográficas e drones em bagagem de passageira

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizou a apreensão de 31 produtos oriundos de descaminho nesta terça-feira (9) na rodovia PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná. Câmeras fotográficas, drones, lentes para câmeras e cartões de memória foram encontrados na bagagem de uma passageira de um ônibus que fazia a rota Cascavel/Londrina.

De acordo com as autoridades, a apreensão aconteceu na altura do quilômetro 9 da rodovia. Durante vistoria, os itens sem comprovação fiscal foram encontrados entre os pertences da mulher. Ao ser questionada, a suspeita relatou que receberia R$ 350 para levar os 31 produtos até a estação ferroviária de São Paulo.

Na presença do motorista do ônibus, os policiais rodoviários estaduais entraram em contato com a Delegacia da Polícia Federal. O delegado de plantão orientou pela liberação da autora e apreensão das mercadorias, que foram encaminhadas para a Receita Federal. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da PRE, os descaminhos eram: 16 câmeras fotográficas; 9 lentes para câmeras; 5 cartões de memória; e 1 drone.

