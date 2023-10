PRE apreende 85 galões de azeite e eletrônicos no norte do Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 85 galões de azeite e diversas outras mercadorias de origem estrangeira nesta quinta-feira (26) na PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná.

As apreensões aconteceram em frente ao posto rodoviário policial, no km 09 da rodovia. Na primeira ocorrência, a PRE abordou um Honda Accord, com placas de Bauru-SP, que estava "com a traseira extremamente baixa", segundo o boletim divulgado.

No interior do veículo foram encontrados, segundo a polícia, 85 galões de azeite, de cinco litros, totalizando 425 litros apreendidos e encaminhados, com o carro, ao pátio da Receita Federal em Londrina. O motorista foi liberado.

Outro contrabando

A PRE também abordou um motorista, de 33 anos, de um VW Gol, com placas de Foz do Iguaçu.

De acordo com a polícia, diversas mercadorias - 121 Google Chromecast e 22 Smartbands Xiaomi - oriundas do Paraguai, sem o devido desembaraço fiscal, estavam sendo transportadas.

O condutor, uma mulher de 54 anos e outro ocupante, de 51, estavam no veículo. Eles afirmara ser lojistas em Londrina.

Eles foram liberados e a mercadoria e o carro encaminhados para a Receita Federal.

Foto por Divulgação/PRE Eletrônicos entregues na Receita Federal

