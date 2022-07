PRE apreende 520 cigarros eletrônicos e mais de 3.500 tubos de pomada

Da Redação

Um homem, de 18 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) durante a operação "Norte Seguro", da equipe Bloqueio Bravo, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Rolândia, no norte do Paraná.

Com ele, foram apreendidos 520 cigarros eletrônicos e com outro homem, de 22 anos, que foi liberado pelos policiais, foram aprendidos 3.650 tubos de pomada anestésica usada para cicatrizar tatuagem.

O ônibus em que eles estavam foi abordado em frente ao módulo da PRE e fazia linha Foz do Iguaçu/Londrina. Após a abordagem, os policiais revistaram o compartimento de carga, onde foram localizados diversos objetos sem a devida comprovação fiscal.

De acordo com a PRE, foi feito contato com o delegado da Polícia Federal (PF), de Londrina, e ele determinou que o rapaz, de 18 anos, que estava com os cigarros eletrônicos fosse preso pelo crime de contrabando e que as pomadas fossem levadas para o depósito da Receita Federal.

