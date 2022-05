PRE apreende 120 kg de maconha em Renascença

Da Redação

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 120 quilos de maconha no início da madrugada deste sábado (7), na PR-280 em Renascença, no Paraná. A droga era transportada em um Hyundai HB20 furtado.

De acordo com a polícia, uma equipe começou a perseguição no município de Marmeleiro após o veículo passar em alta velocidade perto da viatura.

Os policiais iniciaram acompanhamento até no trevo de acesso a cidade de Renascença, quando o condutor parou o veículo. No entanto, logo em seguida, acelerou ingressando na Rua Wenceslau Brás em alta velocidade, trafegando por algumas quadras até perder o controle e bater contra o muro de uma casa.

O condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. O veículo transportava vários fardos de maconha que após pesados totalizaram 121,350kg, 41 gramas de cocaína, além de R$ 2.190 em dinheiro.

Ao checar o veículo foi constatado que tinha registro de furto no Estado do Rio Grande do Sul. O condutor foi preso, e devido ter sofrido ferimentos na colisão, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Francisco Beltrão. Após medicado, foi encaminhado para a 19ª Subdivisão Policial (SDP).

Com informações do PP News.