PRE aborda casal e apreende 15 celulares em Rolândia

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na tarde desta quarta-feira (3) 15 celulares que estavam em um carro, modelo HB20, que foi abordado no km 09 da PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, o motorista estava com a esposa e disse que havia saído de Maringá e levaria os aparelhos telefônicos para Londrina, também no norte do Estado. Contudo, a PRE constatou que os celulares não tinham comprovação fiscal.

Os aparelhos foram encontrados após buscas dos agentes pelo veículo. O condutor disse aos policiais rodoviários que, ao entregar os celulares no município londrinense, receberia R$ 500,00.

Os objetos oriundos de descaminho foram apreendidos e encaminhados, com autorização da Polícia Federal, ao pátio da Receita Federal em Londrina.

