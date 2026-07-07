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Prazo para vacinação contra HPV em jovens de 15 a 19 anos é ampliado até dezembro

Secretaria da Saúde do Paraná recomenda aos que não se vacinaram que procurem uma Unidade Básica de Saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 10:25:56 Editado em 07.07.2026, 10:46:12
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Prazo para vacinação contra HPV em jovens de 15 a 19 anos é ampliado até dezembro
Autor A vacina é em dose única, importante para jovens de ambos os sexos - Foto: SESA

O prazo para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) em jovens de 15 a 19 anos foi ampliado pelo Ministério da Saúde (MS) até 31 de dezembro. A campanha iniciada em maio tinha como prazo final o mês de junho, mas vai seguir até o fim do ano para ampliar a proteção da faixa etária. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda aos que ainda não se vacinaram que procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

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A vacina é em dose única, importante para jovens de ambos os sexos e essencial na prevenção do câncer do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe. A Sesa faz a vacinação para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, e tem doses extras para 15 a 19 anos para ampliar a proteção.

Entre 2025 e 2026, no Brasil, foram aplicadas 287.647 doses em adolescentes de 15 a 19 anos de ambos os sexos.

Os cânceres causados por HPV provocaram cerca de 7,5 mil mortes e 29 mil hospitalizações no Brasil em 2025. Os dados fazem parte de um estudo publicado na revista científica Human Vaccines & Immunotherapeutics, que analisou dados oficiais do Ministério da Saúde e foram divulgados pela Agência Brasil.

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Entre os tipos de cânceres provocados pelo HPV, o de colo de útero é o que mais ocorre. Conforme dados do MS, ele é o quarto de maior incidência entre o sexo feminino e está entre os cinco mais letais.

No Paraná, em 2025, o índice de imunização para meninas entre 9 e 14 anos foi de 98,76% e, para meninos, chegou a 91,25%, superando assim a meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde.

Em 2026, a cobertura vacinal do Paraná está em 89,79%% em ambos os sexos. No Brasil, a cobertura está em 81,82%.

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CAMPANHA - A meta da Organização Mundial de Saúde (OMS) é eliminar o câncer de colo de útero como problema de saúde pública até 2030. A estratégia é ampliar a vacinação através campanhas massivas para que crianças e adolescentes sejam vacinados contra o HPV, além do rastreamento e tratamento como prevenção secundária.

O HPV é transmitido por meio do contato pele a pele, mas é mais comumente transmitido por meio de sexo vaginal, anal ou oral com uma pessoa que tenha o vírus. A infecção do trato anogenital pelo HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo.

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Campanha de vacinação imunização adolescentes MINISTÉRIO DA SAÚDE prevenção câncer saúde juvenil vacinação HPV
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