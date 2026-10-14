Prazo para se inscrever no Vestibular Unioeste 2027 se encerra nesta quarta-feira (14)

Candidatos têm até o fim do dia para garantir a participação e efetuar o pagamento da taxa do processo seletivo

Termina nesta quarta-feira (14) o prazo de inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Os candidatos que pretendem disputar uma das vagas oferecidas nos mais de 60 cursos de graduação da instituição também devem efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição até o final do dia, prazo limite estabelecido para a homologação do cadastro nos cursos que não possuem isenção da taxa.

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Para facilitar o acesso dos estudantes, as avaliações do concurso serão aplicadas em nove municípios diferentes. No Paraná, as provas ocorrem nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Maringá e Toledo, além de uma sede no Mato Grosso do Sul, localizada na capital Campo Grande. O candidato pode escolher a cidade de prestação do exame independentemente do campus ou localidade em que o curso pretendido é ofertado.

O processo seletivo deste ano conta com três modalidades de participação: Padrão, Seriado e Treineiro. A modalidade Padrão é voltada aos estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que estarão aptos para a matrícula no período letivo correspondente. Já a opção Treineiro atende aqueles que desejam testar conhecimentos sem concorrer às vagas. Por fim, o modelo Seriado é focado no acompanhamento do Ensino Médio em três etapas graduais, onde o aluno realiza exames ao final de cada ano escolar e define sua opção de curso e campus apenas no Seriado 3, etapa em que também é aplicada a prova de redação, de caráter eliminatório.

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Com estrutura distribuída nos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, a Unioeste concentra atividades acadêmicas, laboratórios, clínicas-escola, projetos de pesquisa e extensão, além da gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).