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TRIBUTAÇÃO

Prazo para pagamento do licenciamento começa na sexta-feira (14); veja o calendário

Somente após a quitação do licenciamento, do IPVA, eventuais multas e débitos é que pode ser emitido o Certificado de Registro do Veículo; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prazo para pagamento do licenciamento começa na sexta-feira (14); veja o calendário
Autor O pagamento é no valor único de R$ 94,61 - Foto: AenGeraldo Bubniak/AEN

O calendário de vencimento da taxa do Certificado de Licenciamento Anual inicia nesta sexta-feira (14) no Paraná, conforme o número final da placa do veículo. O licenciamento é um documento obrigatório que comprova que o veículo atende aos critérios de segurança e ambientais exigidos por lei e, portanto, está apto a circular. O pagamento é no valor único de R$ 94,61.

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De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PR), somente após a quitação do licenciamento, do IPVA, eventuais multas e débitos é que pode ser emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que reconhece a total obediência à legislação.

Os primeiros vencimentos são para veículos com numeração final da placa. A partir do dia 28 começa o prazo para placas com final 2 e a sequência vai até 27 de novembro, para finais iguais a zero. Confira a tabela completa ao final da matéria.

A guia para pagamento pode ser acessada através dos sites do Detran-PR e PIÁ, no aplicativo Detran Inteligente e nas unidades de atendimento, com prazo de dois dias. O pagamento pode ser feito via pix e o certificado fica pronto em até 15 minutos.

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O licenciamento anual é uma exigência legal prevista nos artigos 130 e 131 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com o objetivo de garantir que o veículo atenda a todas as exigências de segurança do Conselho Nacional do Trânsito (Contran).

A emissão do documento pode ser feita em formato físico ou digital, conforme a escolha do proprietário. O motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima, sujeito a aplicação de multa, pontuação na carteira de habilitação e remoção do veículo.

Calendário para renovação do Licenciamento no exercício de 2026

  • Placa final 1 – 14 de agosto
  • Placa final 2 – 28 de agosto
  • Placa final 3 – 9 de setembro
  • Placa final 4 – 18 de setembro
  • Placa final 5 – 28 de setembro
  • Placa final 6 – 9 de outubro
  • Placa final 7 – 20 de outubro
  • Placa final 8 – 30 de outubro
  • Placa final 9 – 13 de novembro
  • Placa final 0 – 27 de novembro
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Detran licenciamento paraná transito Veículos
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