Prazo para pagamento das inscrições do Vestibular da UEM é prorrogado

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) informou nesta quarta-feira (12) que o prazo para pagamento das inscrições para o Concurso Vestibular de Inverno 2023 foi prorrogado até sexta-feira, dia 14 de julho. Os candidatos que ainda não efetuaram o pagamento deverão gerar nova guia de recolhimento ou código PIX com a nova data de vencimento por meio do Menu do Candidato, em www.vestibular.uem.br.

A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da UEM publicará a lista de homologação dos inscritos no dia 18 de julho e, a partir do dia 27, os candidatos poderão verificar os locais de provas.

Este é o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi realizado no ano de 2019. Entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a UEM será a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso, entre elas a pontuação da redação, a exemplo do Processo de Avaliação Seriada (PAS/UEM), que passará a valer 120, seguindo critérios estabelecidos pelo CEP/UEM.

Para este concurso, são ofertadas 1.170 vagas em mais de 70 cursos de graduação nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama).

Serviço:

Concurso Vestibular de Inverno 2023

Edital de prorrogação de prazo para pagamento, acesse aqui

Taxa de inscrição: R$ 177,00

Prazo para o pagamento da taxa: 14 de julho

Homologação das inscrições:18 de julho

Realização do vestibular: 27 de agosto

