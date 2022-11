Prazo para matrícula em cursos profissionalizantes termina nesta terça

Da Redação

São mais de 40 mil vagas abertas em todo o estado pela Secretaria de Educação e Esporte (Seed)

Termina na terça-feira (8) o prazo para matrícula em cursos técnicos da rede estadual de ensino do Paraná para o ano que vem. São mais de 40 mil vagas abertas em todo o estado pela Secretaria de Educação e Esporte (Seed). Os cursos são voltados a alunos do 9º ano que vão ingressar no 1º ano.

Na área do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana são ofertados cursos de agronegócio, planejamento e controle de produção, desenvolvimento de sistemas e programação de jogos digitais. Confirma abaixo as cidades e as escolas que ofertam ensino profissionalizante.

APUCARANA

Agronegócio: Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo



Programação de Jogos Digitais: Colégio Estadual Nilo Cairo e Colégio Estadual Tadashi Enomoto.

Desenvolvimento de Sistemas: Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo, Nilo Cairo, Polivalente, Santos Dumony, José de Anchieta.

Planejamento e controle de produção: Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo e Colégio Estadual Polivalente.

ARAPONGAS

Agronegócio: Colégio Estadual Ivanilde de Noronha

Programação de Jogos Digitais: Colégio Estadual Emílio de Menezes e Colégio Estadual Unidade Polo.

Desenvolvimento de Sistemas: Colégio Estadual Antônio Garcez, Marquês de Caravelas, Unidade Polo, Francisco Bastos, Colégio Estadual Walfredo Correia.

Planejamento e controle de produção: Colégio Estadual Francisco Bastos e Colégio Estadual Walfredo Correia.



CALIFÓRNIA

Desenvolvimento de Sistemas: Colégio Estadual Talila Bresolin

CAMBIRA

Agronegócio e Desenvolvimento de Sistemas: Colégio Estadual Rosa Delúcia Calsavara

BOM SUCESSO

Agronegócio: Colégio Estadual João Paulo I

FAXINAL

Agronegócio: Colégio Estadual Érico Veríssimo

JANDAIA DO SUL

Agronegócio: Colégio Estadual Rui Barbosa

MARILÂNDIA DO SUL

Agronegócio: Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande

