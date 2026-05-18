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Prazo de inscrição para o Vestibular de Inverno 2026 da UEM termina nesta segunda

Candidatos devem se inscrever pelo site ou aplicativo da instituição; taxa de R$ 202 pode ser paga via Pix até quarta-feira (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:38:32 Editado em 18.05.2026, 09:38:30
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Prazo de inscrição para o Vestibular de Inverno 2026 da UEM termina nesta segunda
Autor Universidade Estadual de Maringá (UEM) - Foto: AEN

Termina nesta segunda-feira (18) o prazo de inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar o cadastro exclusivamente por meios digitais, acessando o site da Comissão do Vestibular Unificado (CVU) ou utilizando o aplicativo oficial Vestibular UEM. A taxa de participação é de R$ 202, valor que pode ser quitado via Pix até a próxima quarta-feira (20).

-LEIA MAIS: Inscrições para o vestibular de Medicina da UENP encerram nesta terça-feira

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Nesta edição, a universidade disponibiliza 1.123 vagas, que estão distribuídas entre 70 cursos de graduação nos seis campi da instituição. A aplicação das provas está agendada para o dia 12 de julho e ocorrerá simultaneamente nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova composta por 50 questões objetivas e uma redação. A lista detalhada dos gêneros textuais que podem ser exigidos na produção escrita está disponível para consulta no Manual do Candidato. O resultado final com os aprovados no processo seletivo será divulgado pela instituição no dia 7 de agosto.


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