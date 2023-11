Prazo de consulta para política de ciência e inovação é prorrogado

O prazo de contribuição previsto na consulta pública para elaboração da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná (Pecti) foi prorrogado até 8 de dezembro. O objetivo do Governo do Paraná é reunir sugestões dos cidadãos para uma construção colaborativa, que servirá como guia para o desenvolvimento do Estado nas áreas da ciência, tecnologia e inovação nos próximos anos. Para contribuir, é simples e fácil: basta acessar o site e preencher a área temática específica.

A Pecti é uma iniciativa realizada em conjunto pelas secretarias estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). A proposta alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com o objetivo de fortalecer os ambientes de negócios e promover o desenvolvimento social inclusivo.

A estrutura da Pecti abrange sete áreas e 12 eixos, contemplando conceitos importantes para o desenvolvimento estadual. Entre os temas estão a pesquisa científica, infraestrutura, inovação, empreendedorismo, transformação digital, fomento à cultura, internacionalização de negócios, integração entre setor acadêmico e empresarial, incentivos para cursos e formação, entre outros.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, ressalta que a política será uma forma de planejar ações nas áreas específicas para os próximos anos. Segundo ele, a política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação é um instrumento essencial para orientar a gestão de quem ocupa as funções em institutos de ciência e tecnologia (ICTs) ou nas secretarias de Estado.

“Trata-se de um documento que orientará o planejamento de ações para que o Estado possa tirar o melhor proveito dos ativos tecnológicos em favor do seu desenvolvimento como um todo”, afirma.

O prazo de contribuições para a Pecti iniciou em 16 de outubro e, em 30 dias, já são mais de 220 contribuições encaminhadas por representantes das universidades, setores públicos e privados, ligados a todas as áreas empresariais do Estado.

Para o secretário estadual da Inovação, Marcelo Rangel, a iniciativa adota uma abordagem colaborativa, convidando os cidadãos paranaenses a contribuírem com o documento, tornando-se protagonistas nas decisões que moldarão o futuro do Estado. “A construção para o avanço do Paraná precisa ser coletiva, consolidando uma política alinhada com as necessidades e carências do dia a dia das pessoas”, complementa.

Depois de consolidadas as contribuições, a minuta da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná será apresentada ao Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT) para discussão e aprovação. O Paraná, desde 2021, vem implementando medidas para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo por meio do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

