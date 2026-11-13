Prazo acaba na segunda-feira: veja como quitar o pedágio free flow e evitar multa

Motoristas com tarifas de pedágio eletrônico em aberto têm até segunda-feira (16) para regularizar as pendências sem multa. A consulta pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil, que mostra o histórico de passagens pelos pórticos do free flow e direciona o usuário ao canal oficial da concessionária responsável pelo trecho.

-LEIA MAIS: Motorista com pedágio free flow atrasado tem de pagar até 16 de novembro para escapar de multa



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O período de adaptação definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) termina na segunda-feira (16). A partir de terça-feira (17), voltam a valer integralmente as regras que preveem autuação por evasão de pedágio quando a tarifa fica em aberto por mais de 30 dias, contados da passagem pelo pórtico. Durante a transição, a cobrança das tarifas continuou obrigatória, com as penalidades suspensas.

Como consultar e pagar o free flow

Consulte as passagens. No aplicativo CNH do Brasil, confira o histórico do veículo e veja se há tarifas em aberto.

No aplicativo CNH do Brasil, confira o histórico do veículo e veja se há tarifas em aberto.

Identifique a concessionária. A opção “Como pagar” leva ao canal oficial da empresa que administra o trecho. É nesse canal que o pagamento deve ser concluído.

A opção “Como pagar” leva ao canal oficial da empresa que administra o trecho. É nesse canal que o pagamento deve ser concluído.

Escolha a forma de pagamento. Nos trechos da EPR Paraná, é possível consultar e quitar as tarifas pelo aplicativo Pedágio Eletrônico EPR ou pelo site da concessionária. Pelo aplicativo, o pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito ou débito.

Orientação na BR-369 e na BR-376

No caso da EPR Paraná, a concessionária também recebe pagamentos em totens que funcionam 24 horas por dia nas 14 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Há equipamentos em estabelecimentos credenciados e atendimento em unidades itinerantes que percorrem municípios da região. Para quem usa TAG, a cobrança é processada automaticamente pela operadora contratada.

A concessionária programou duas ações para esta sexta-feira (13). Em Jataizinho, o atendimento será das 9h às 13h, na base do SAU no km 126,9 da BR-369, com totem para consulta e pagamento. Em Alto Paraná, a orientação será das 13h30 às 16h30, na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 116 da BR-376.

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Atenção a golpes

A EPR Paraná informa que não envia boletos nem solicita pagamentos por mensagens ou links externos. Antes de pagar, o motorista deve conferir se a tarifa aparece nos canais oficiais. Em caso de dúvida, a concessionária atende por telefone e WhatsApp no 0800 369 0376.