Praça de pedágio na BR-369 é assaltada; câmera registra ação

Durante a madrugada desta segunda-feira (19), a praça de pedágio de Jataizinho, que fica na Região Metropolitana de Londrina, foi alvo de assalto. Conforme as informações, aproximadamente 5 indivíduos com coletes à prova de balas e fortemente armados participaram do crime.

Os criminosos chegaram no local e invadiram as cabines de arrecadação. Eles também espalharam miguelitos, que é um objeto usado parar furar pneus, pela rodovia. Os assaltantes efetuaram disparos, o que causou medo nos funcionários do local. No entanto, ninguém ficou ferido.

Na sequência, os bandidos empreenderam fuga rumo ao município de Assaí. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles levaram uma grande quantidade de dinheiro, mas, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não conseguiram arrombar o cofre da praça.

Equipes da PM e PRF trabalham para identificar e prender os suspeitos. Barreiras foram montadas na região.

