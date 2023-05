PR: vídeo mostra o momento em que pai é executado na frente dos filhos

Siga o TNOnline no Google News

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Maicon Ananias, 23 anos, foi morto a tiros na frente da família - filhos, esposa e outros dois familiares. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (25) no bairro Portão, em Curitiba. Assista o vídeo abaixo.

Os socorristas tentaram salvar a vítima, mas devido aos ferimentos, não resistiu. Maicon levou três tiros.

Segundo o médico socorrista Ricardo Accioly, as manobras de reanimação foram feitas por mais de 30 minutos. Ele deu detalhes sobre o momento. “Ele já estava com as pupilas dilatadas, então, uma situação praticamente irreversível”, contou.

O sogro de Maicon, Adriano Oliveira, fala sobre o desespero passado durante o ocorrido e conta que a família tinha saído para jantar. “Estávamos indo comer uma pizza. Não teve discussão”, disse.

Com informações da ricmais

