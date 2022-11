PR vai receber quase 500 mil doses de AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac

Da Redação

Vacinas contra a Covid-19 devem chegar em Curitiba no início da semana

Quase 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 vão chegar ao Paraná nesta segunda-feira (21) e terça (22), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os imunizantes são da AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e CoronaVac. De acordo com a Sesa, as doses serão destinadas a crianças, adolescentes e adultos.

O governo ainda não informou quantas doses serão enviadas para cada regional de saúde. Quando as doses estiverem no estado, serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Doses

Segundo a Sesa, os lotes contemplam 400 mil doses AstraZeneca para adultos; 49.998 doses da Pfizer/BioNTech para a faixa etária acima de 12 anos e 47.830 doses de CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos.

Na segunda-feira (21), estão previstos os desembarques, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, das vacinas AstraZeneca e Pfizer.

Pedido de 972 mil doses

Em ofício encaminhado na sexta-feira (19), o secretário de saúde Beto Preto, deputado federal eleito, pediu ao governo federal a liberação de 972.310 doses para a vacinação de crianças de seis meses a dois anos, com e sem comorbidades.

Segundo o governo, o quantitativo seria suficiente para a imunização completa das crianças, ou seja, com as três doses necessárias. A demanda levou em consideração o quantitativo enviado anteriormente pelo Ministério da Saúde, que assegurou a vacinação de 17.866 crianças do grupo, de uma remessa de 53.600 doses que vieram ao Paraná.

No documento, o estado disse que também solicitou a inclusão da vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações (PNI), prevendo imunização regular da população contra a doença.

Com informações: g1

