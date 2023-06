PR vai investir R$ 800 mil para recuperar pontos de erosão de rodovia

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), contratou a recuperação de três pontos de erosão da PR-551 em Doutor Camargo, na região Noroeste. O investimento é de R$ 887.990,41, com prazo de execução de 120 dias, após emissão da ordem de serviço.

No km 23+090 e km 24+063 serão substituídos a boca dos bueiros e parte dos próprios bueiros de concreto, cujos danos resultaram no surgimento de erosão no talude de aterro da rodovia. O talude também será recuperado, com retirada da vegetação atual e depósito de novo solo, que na sequência receberá enleivamento, para garantir sua contenção.

No km 22+052 os danos ocorreram nas sarjetas triangulares de concreto, dispositivos para escoar águas da chuva, sendo necessária a execução de novas peças após retirada e substituição do solo erodido no local. Após as sarjetas novas serem finalizadas, o talude ainda irá receber enleivamento, em substituição à vegetação removida.

Nos três locais serão implantadas novas defensas metálicas e terminais absorvedores de energia para velocidades de até 80 km/h, sendo uma medida adicional para garantir mais segurança aos usuários.

As obras vão encerrar o processo erosivo no trecho, garantindo que o dano não atinja as pistas de rolamento da PR-551 nestes pontos. A rodovia faz a ligação entre os municípios de Doutor Camargo e Ivatuba, atendendo diretamente 9.286 habitantes, além de ser um acesso para a PR-323, uma das principais rodovias da região.

