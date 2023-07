PR vai assumir escolas cívico-militares do governo federal

Líder do Governo e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD), anunciou nesta quarta-feira (12) que o Governo do Paraná vai assumir o modelo cívico-militar nas 12 escolas que são de responsabilidade das Forças Armadas no Estado e que terão a modalidade encerrada pelo Governo Federal. Uma das escolas que seriam afetadas é de Apucarana, o Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado, no Núcleo João Paulo.

continua após publicidade

O parlamentar conversou sobre o tema pela manhã com o governador Ratinho Junior e com o secretário Roni Miranda, ressaltando que esse sistema está consolidado em 196 colégios em todo o Estado e que 80% deles aumentaram a nota na última avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

- LEIA MAIS: Governo Lula acaba com escolas cívico-militares; uma em Apucarana

continua após publicidade

“Quase metade das escolas cívico-militares do Brasil está no Paraná, dentro do trabalho iniciado pelo Governo Ratinho Junior em 2019 para transformar e modernizar a nossa educação. A aceitação e a procura por esses colégios têm sido enormes, tanto que já há a intenção de aumentar o número de instituições. Portanto, nada mais natural que o estado assuma essas 12 escolas que terão a modalidade encerrada pela União, até para que os alunos não sofram qualquer prejuízo educacional”, afirmou Bakri.

Em ofício datado da última segunda-feira (10) e encaminhado aos secretários estaduais de todo o país, o Ministério da Educação comunicou que fará o “progressivo encerramento” do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares – implantado na gestão Jair Bolsonaro –, com “a adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas” e que “não comprometam o cotidiano das escolas”.

Diante da comunicação, o Governo do Paraná decidiu assumir e manter o modelo cívico-militar nas 12 escolas estaduais onde hoje funciona a modelagem federal, nas cidades de Colombo, Lapa, Apucarana, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Rolândia e Ponta Grossa. Até o fim do ano letivo, a Secretaria de Educação fará o planejamento para essa transição da modalidade federal para a estadual, uma vez que a presença nos colégios passará das Forças Armadas para a Polícia Militar.

Atualmente, das 2.109 escolas estaduais do Paraná, 196 são cívico-militares via PM e 12 via Forças Armadas. E o Palácio Iguaçu já trabalha para dobrar esse número até 2026. “Eu sempre gosto de frisar dois pontos. O modelo cívico-militar foi adotado nesses colégios a partir de votação e aprovação de cada comunidade escolar. Além disso, essa modelagem é apenas uma que os pais e alunos têm à disposição para optar. No Paraná, temos também ensino tradicional, militar, técnico, integral, agrícola, de jovens e adultos”, finalizou Bakri.

Siga o TNOnline no Google News