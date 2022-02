Da Redação

PR: um homem morre e outro fica ferido após caminhão capotar

Nesta terça-feira (7), um passageiro de 38 anos morreu, e o motorista de 41 anos ficou ferido após o caminhão em que eles estavam capotar em uma estrada de terra, em Sarandi, no norte do Paraná.

Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram em estado grave e uma delas, que havia sido ejetada do veículo, morreu enquanto era transportada para o hospital.

O condutor contou aos socorristas que o caminhão perdeu o freio no momento em que estavam em uma descida. Ao final da via, em uma curva, o veículo saiu da pista e capotou.

O motorista ficou preso às ferragens e, após retirado, foi levado ao hospital.