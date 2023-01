PR: trabalhador que foi atingido por raio na cabeça sobrevive

Da Redação

Um trabalhador que foi atingido por um raio enquanto trabalhava em uma construção, em uma propriedade rural de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, sobreviveu. A vítima, identificada como Edson Mendes de Oliveira, de 50 anos, ficou internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico, em Curitiba, por alguns dias devido a queimaduras que sofreu por conta do incidente.

O caso aconteceu na última quarta-feira (11), quando o pedreiro colocava um par de aço em uma viga. Nesse momento, ele foi atingido por um raio, que desceu da cabeça para o peito.

"Só escutei aquele barulho, foi um estrondo muito forte, daí não vi mais nada. Só vi quando estava na UPA", relembrou.

Edson foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos colegas de trabalho. No local, o trabalhador foi intubado e transferido para um hospital de Ponta Grossa, cidade que fica a 43,9 quilômetros de Castro.

No entanto, como o pedreiro sofreu queimaduras graves na parte de dentro e de fora do corpo, precisou ser remanejado para a UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba, referência no atendimento a queimados.

Recuperado, o único sentimento que Edson carrega é o de gratidão. Inclusive, para agradecer, o trabalhador deseja ir com sua família ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, para deixar o boné que utilizava quando sofreu a descarga elétrica. O item ficou destruído devido ao incidente.

"Foi um milagre, uma chance de novo para pensar melhor na vida da gente né. [...] Agora vou cuidar dos meus filhos, unir com meus irmãos tudo. A vida é um sopro", comemorou o pedreiro.

