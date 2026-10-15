PR testa tecnologia israelense para neutralizar drones que representem riscos

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), iniciou nesta quinta-feira (15) testes com uma tecnologia israelense capaz de identificar, monitorar e neutralizar drones não autorizados. A avaliação do sistema Sentrycs ocorre na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com a participação de representantes das forças de segurança pública do Estado.

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O equipamento, apresentado pela empresa M1, utiliza tecnologia de radiofrequência para detectar aeronaves remotamente pilotadas e identificar informações como localização, altitude, velocidade e posição do operador. Em determinadas condições, o sistema também permite assumir o controle de drones não autorizados e direcioná-los para um pouso seguro, sem a necessidade de destruí-los.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a avaliação de novas tecnologias faz parte da estratégia de modernização das forças de segurança paranaenses. “Buscamos sempre soluções que ampliam a capacidade de atuação das nossas forças de segurança, principalmente diante de novas ameaças. Uma tecnologia como essa pode contribuir para a proteção de áreas estratégicas, grandes eventos e operações policiais. Nosso objetivo é conhecer, testar e avaliar ferramentas que possam trazer ainda mais segurança à população paranaense”, destacou.

Os testes contam com a participação de um técnico especialista na operação do equipamento e na demonstração de suas funcionalidades. A avaliação busca verificar as possibilidades de aplicação da tecnologia em atividades de segurança pública, especialmente na proteção de instalações estratégicas, no monitoramento de áreas sensíveis e na segurança de grandes eventos.

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A atividade reúne representantes da SESP, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e da Polícia Científica do Paraná (PCIPR). Pela PMPR, também participam integrantes do Comando de Aviação (Comav) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

ESPAÇO AÉREO - O uso da tecnologia de monitoramento ocorre em meio às novas exigências do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que obriga a solicitação de autorização prévia de voo no Sarpas (Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas) para todos os drones, mesmo os recreativos abaixo de 250 gramas. O Comav (Comando de Aviação de Polícia Militar do Paraná) ressalta que o cálculo do peso considera acessórios acoplados e que, acima de 250g, o cadastro no Sistema de Aeronaves não Tripuladas, da Agência Nacional de Aviação (Anac), também é obrigatório.

Em situações onde há atuação de aeronaves tripuladas das forças de segurança estaduais, a área torna-se sensível e a aproximação de drones é proibida. O descumprimento das normas e a interferência em operações de emergência sujeitam o operador a abordagens policiais, multas, apreensão do drone e enquadramento em infrações administrativas e crimes previstos na legislação aeronáutica.