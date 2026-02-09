PR terá calor de 35°C antes de frente fria trazer tempestades, diz Simepar

Após um final de semana marcado por temporais intensos, o tempo ganha estabilidade no Paraná nesta primeira metade da semana. De acordo com o Simepar, a atuação de um sistema meteorológico no Sudeste do Brasil (ZCAS) acaba retendo a umidade, garantindo dias de sol e rápido aquecimento em solo paranaense até quarta-feira (11).

No interior, as temperaturas podem atingir os 35°C. No entanto, o alívio no calor tem data para acabar: a chegada de uma frente fria na sexta-feira de Carnaval (13) promete mudar o tempo em todo o estado, trazendo chuvas volumosas e risco de temporais.

Previsão em Apucarana

Em Apucarana, a semana começa com céu limpo e temperaturas em elevação. O pico do calor ocorre na quinta-feira, servindo de "combustível" para a instabilidade que chega logo em seguida.

Confira os dados para a semana:

Início da semana (Segunda a Quarta): Predomínio de sol e zero probabilidade de chuva. As máximas saltam de 28°C para 31°C.

Quinta-feira: Dia mais quente da semana, com máxima de 33°C. A umidade começa a subir, com 79% de chance de pancadas isoladas à tarde.

Sexta a Domingo: A chuva chega com força. Na sexta-feira, a temperatura cai para 28°C e a probabilidade de precipitação sobe para 98%, mantendo-se alta durante todo o final de semana.

Alerta da Defesa Civil

Devido ao histórico recente de tempestades e ventos que chegaram a quase 80 km/h na região de Curitiba, as autoridades recomendam atenção redobrada às mensagens de alerta via cell broadcast (avisos que aparecem na tela do celular). Para o início do feriado, o risco de descargas elétricas e rajadas de vento é monitorado em todos os setores do estado.